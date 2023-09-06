МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства увеличен на 187,8 миллиона рублей, распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства. МИД заявил, что Россия и Турция договорились о поставке зерна

"Резервный фонд правительства пополнится на 187,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам", — говорится в сообщении.

Там уточняется, что средства планируется использовать в том числе для реализации мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод в ряде регионов, а также на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений.

В июле резервный фонд был увеличен на 31,5 миллиарда рублей за счет неиспользованных в 2022 году остатков средств федерального бюджета.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

В прошлом году резервный фонд неоднократно увеличивался, в том числе за счет неиспользованных средств федерального бюджета и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году они также были направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.