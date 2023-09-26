ЛЮКСЕМБУРГ, 26 сен — ПРАЙМ. Представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) направлены на ослабление финансовой системы России в целом, а также на снижение ее возможностей по финансированию своих вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости из Суда Евросоюза. Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Суд Европейского союза в Люксембурге приступил к рассмотрению во вторник иска РФПИ, который добивается отмены ограничительных мер, введенных ранее Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине.

"Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции… Цель этих мер — нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия", — заявила представитель Еврокомиссии. Ответчики указали, что санкции приняты в "определенном контексте", а речь идет о "единственном суверенном фонде РФ", действия которого контролируются государством.

Ранее адвокат Российского фонда прямых инвестиций заявил в Суде Евросоюза, что ограничения ЕС против фонда приняты на основе ошибочной оценки его деятельности и роли в российской экономике. Адвокат указала, что деятельность фонда никак не влияет на боеготовность вооруженных сил России, а ряд проектов, финансируемых фондом, носят международный характер и направлены на улучшение качества жизни в разных странах мира. В том числе речь идет о международных проектах в сферах здравоохранения и производства продуктов питания, которые не попали под санкции. Защита также указала на отсутствие запрета на частные инвестиции в Россию.

В свою очередь представители Совета ЕС и Еврокомиссии призвали суд отвергнуть доводы адвокатов истца.

ЕС ввел ограничения против РФПИ 2 марта 2022 года. В частности, европейским компаниям и физлицам "запрещается инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ, а также участвовать в них или содействовать иным образом". При этом в документе указывалось, что в виде исключения власти стран ЕС могут разрешить участие в таких проектах, если обязательства вытекают из договоров, заключенных до введения ограничительных мер. Согласно информации в базе данных Суда Евросоюза, адвокаты указали в иске, что Совет ЕС нарушил права российского фонда, а потому постановление о введении санкций должно быть отменено в той части, где речь идет об РФ.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.