Гендиректором "Ленэнерго" избран экс-гендиректор ОЭК Рюмин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Ленэнерго" LSNG избрал генеральным директором бывшего генерального директора Объединенной энергетической компании (ОЭК) Андрея Рюмина, вместо временно исполнявшего обязанности гендиректора Романа Бердникова, следует из материалов компании.

"Избрать генеральным директором ПАО "Ленэнерго" Рюмина Андрея Валерьевича с 12 января 2018 года до 11 января 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее Рюмин состоял в совете директоров "Мосэнерго" MSNG в качестве независимого директора.

"Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. Основными функциями "Ленэнерго" являются передача электроэнергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.