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"Крымэнерго" предупредило о возможных отключениях света из-за подключения новой ТЭС


Компании / Энергосети

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. ГУП "Крымэнерго" предупредило потребителей электроэнергии о возможных ограничениях в четырех городах и семи районах полуострова из-за работ по присоединению строящейся в Симферополе электростанции к крымской энергосистеме.

Работы по реконструкции высоковольтной линии 330 кВ "Джанкой – Симферопольская" и по строительству заходов на строящуюся Симферопольскую электростанцию ПГУ-ТЭС намечены с полуночи 10 января по 26 января, сообщила пресс-служба энегопоставляющей организации.

"При возникновении технологических нарушений на смежных участках сети возможно срабатывание противоаварийной автоматики и ввод графиков временного ограничения населения (в соответствующих температуре окружающей среды объемах) в следующих городах и районах республики Крым: Симферополь, Джанкой, Евпатория, Саки, а также Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Черноморский районы", - сообщили в "Крымэнерго".

"Дочка" "Ростеха" - "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 мегаватт. Запуск ТЭС в Симферополе и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

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