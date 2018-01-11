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Инвесторы из КНР хотят вложить в строительство тепличного комплекса в Крыму 600 млн руб


СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Китайские инвесторы заявили о готовности вложить 600 миллионов рублей в строительство тепличного комплекса в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Деловая встреча министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина с китайскими инвесторами прошла в четверг.

"Стороны обсудили возможность размещения тепличного комплекса на территории Нижнегорского района. Рассматривались также перспективные направления сотрудничества в сфере развития сельского хозяйства полуострова. Бизнесмены из Китая выразили готовность инвестировать 600 миллионов рублей для выращивания помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дыни, арбузов, ягод на территории Крыма. В случае достижения договоренностей, строительство тепличного комплекса начнется в течение года", - говорится в сообщении.

По словам иностранных инвесторов, к проекту будет привлечена местная рабочая сила.

По мнению министра Андрея Рюмшина, современный тепличный комплекс создаст здоровую конкуренцию на крымском рынке.

"Надеюсь, этот проект даст возможность получения вкусных и полезных продуктов по низкой цене", - подчеркнул министр.

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