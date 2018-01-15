Кемеровский завод "Азот" открыл первые в РФ биржевые торги минудобрениями

КЕМЕРОВО, 15 янв - ПРАЙМ. Кемеровский "Азот" первым в России опробовал новый способ реализации своей продукции, приняв участие в организованных торгах минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщили РИА Новости в понедельник представители завода.

"Реализация минеральных удобрений на основе биржевых торгов призвана снять вопрос справедливости ценообразования при продаже данного продукта для российских аграриев. В пилотном проекте химические предприятия страны представили азотное удобрение — карбамид марки "Б". Кемеровский "Азот" открыл первые в России биржевые торги минеральными удобрениями и первым продал свой лот", — сказали на предприятии.

Как пояснили на заводе, в конце декабря 2017 года к первым торгам кроме кемеровского "Азота" были допущены АО "Апатит", ПАО "Акрон" AKRN, АО "ОХК "Уралхим" и другие. Для этого компаниям необходимо было соблюсти ряд условий. Например, поставку удобрений необходимо осуществлять по принципу "франко-вагон — станция отправления". Также покупатель может оформить самовывоз как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

"Из-за удаленности нашего предприятия от основных рынков сбыта с развитой конкурентной средой, и как следствие дорогой транспортной составляющей, нам согласованы особые условия реализации удобрений. Таким образом, данный лот гарантировано может служить индикатором цены карбамида в Сибирском федеральном округе", — прокомментировал заместитель коммерческого директора АО "СДС Азот" Сергей Альбрехт.

По его словам, лот из Кемерова весом 20 тонн, выставленный по конкурентной рыночной цене, достаточно быстро нашел своего покупателя в первый же день торгов. Несомненный плюс реализации продукции через биржу — гарантия оплаты за товар, так как ответственность за платежеспособность покупателя несет клиринговая компания, отметил Альбрехт.

"Если пилотный проект покажет свою эффективность в вопросах соответствия биржевых цен рыночным, то биржевые торги распространятся на все виды минеральных удобрений. Тогда будет снят вопрос с декларированием цен для сельхозпроизводителей. Будем ждать оценок со стороны ФАС России, чтобы двигаться дальше", — сказал генеральный директор АО "СДС Азот" Игорь Безух.

Кемеровское АО "Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") — один из крупнейших производителей азотных удобрений в России, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Производит треть общего объема капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.