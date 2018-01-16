Колыма в 2017 году увеличила добычу золота на 18,2%

МАГАДАН, 16 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области по итогам 2017 года увеличили добычу золота на 18,23% по сравнению с годом ранее — до 32,951 тонны, добыча серебра снизилась на 12,34% — до 779,487 тонны, сообщили "Вестнику Золотопромышленника" в департаменте природных ресурсов администрации Магаданской области.

В общем объеме, добыча коренного золота в регионе за год выросла на 21,05% — до 15,171 тонны. На россыпных месторождениях — на 11,62%, до 17,779 тонны.

"Колымские недропользователи в минувшем году добыли рекордное количество золота – почти 33 тонны, это на 5 тонн больше, чем в 2016 году. Среди рекордсменов – работающая третий год золоторудная компания "Павлик", добывшая около 6,5 тонны, хорошие показатели у "Полиметалла". В добыче россыпного золота по-прежнему лидирует "Сусуманзолото" - на его счету около 4 тонн драгметалла, и в Магаданской области пока перевес в добыче по-прежнему у россыпников", - отметил накануне на брифинге губернатор региона Владимир Печеный.

По его словам, положительная динамика сохранится. В 2018 году ожидается добыча 37 тонн золота - хорошую прибавку даст "Рудник им.Матросова" (входит в "Полюс") на месторождении Наталка, которая составит около 5-6 тонн. Далее, в ближайшие годы рост будет еще более серьезным, и 40 тонн становится вполне осязаемым показателем.

Лидером в добыче за 2017 год в регионе стал Тенькинский район, где добыто 9,228 тонны золота (рост в 1,5 раза) против 6,129 тонны в 2016 году. В Сусуманском — 6,884 тонны (рост 11,34%), в Ягоднинском — 6,449 тонны против 6,045 тонны (+6,68%). В Северо-Эвенском — 4,741 тонны (снижение на 7,13%). В Среднеканском — 3,12 тонны (увеличение в 2,2 раза) против 1,410 тонны в 2016 году, в Омсукчанском — 2,056 тонны (снижение на 20,27%), в Хасынском — 291 килограмм, против 268 килограммов годом ранее, в Ольском — 180,7 килограмма против 151,5 килограмма.

В 2016 году предприятия Колымы увеличили добычу золота на 13,7%, до 27,87 тонны, серебра — снизили на 21,1%, до 889,247 тонны. В общем объеме рудного золота было добыто 11,941 тонны (+ 29,16%), из россыпей — 15,929 тонны (+ 4,4%).