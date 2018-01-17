Бывший гендиректор "ВИМ-Авиа" Кононенко возглавил "АэроБратск"

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бывший гендиректор "ВИМ-Авиа" Вячеслав Кононенко назначен главой авиапредприятия "АэроБратск", на базе которого планируется создать новую авиакомпанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ВИМ-Авиа".

"АэроБратск" базируется в Братске (Иркутская область). Предприятие включает в себя авиакомпанию и оператора аэропорта Братска. Под контроль "ВИМ-Авиа" предприятие перешло в апреле 2017 года.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

"Генеральным директором ПАО "Аэропорт Братск" назначен Вячеслав Кононенко. До последнего времени он занимал должность генерального директора "ВИМ-Авиа", ранее - заместителя генерального директора по операционной деятельности ОАО "АК Трансаэро", - сообщили в пресс-службе "ВИМ-Авиа".

План с возрождением сетки полетов на базе "АэроБратска" был предложен Минтрансу в декабре 2017 года, концепция и финансовые расчеты были изучены экспертным сообществом. Согласно плану, новая авиакомпания не будет обременена многочисленными долгами "ВИМ-Авиа", а финансовая модель с привлечением инвесторов должна стать более эффективной. Основной задачей Кононенко на новом месте работы станет запуск регулярных перелетов на базе действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании "Аэропорт Братск" по трем основным магистральным направлениям - Дальний Восток РФ, Китай, а также страны Средней Азии.

Это уже второй план возрождения "ВИМ-Авиа". Первый был представлен Минтрансу и Росавиации бизнесменом Борисом Карловым. Однако, по мнению министерства транспорта, этот план не решает проблем авиакомпании.