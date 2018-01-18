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Калининградский "Автотор" нарастил производство в 2017 г на 53%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" нарастил производство автомобилей в 2017 году на 53,2% - до 144,5 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

"В общей сложности предприятия "Автотора" произвели в течение прошлого года 144 тысячи 561 автомобиль. Рост объёмов производства составил 53,2% по отношению к 2016 году. В течение года проведено частичное обновление модельного ряда и освоен выпуск новых моделей и марок. Предприятия "Автотора" в 2017 году выпускали автомобили 29 моделей пяти брендов", - сообщает компания.

Так, в прошлом году начато производство обновлённого Kia Mohave, автомобиля представительского класса Genesis G80, седьмого поколения 5-й серии и шестого поколения 7-й серии автомобилей BMW, начался выпуск компактного автомобиля Kia Picanto и совместно с новым партнёром компанией FAW модели Х80 класса SUV.

Кроме этого, было запущено производство коммерческих автомобилей Hyundai по полному циклу. Первой моделью коммерческих автомобилей, которые стали выпускаться в таком режиме стал в ноябре Hyundai HD78. В декабре в Белоруссию отправлена первая экспортная партия автомобилей Hyundai HD78, произведённых на "Автоторе".

"В июле определена дальнейшая стратегия развития компании на период до 2025 года. Рассмотрены и утверждены главные направления развития существующих и создания новых производственных мощностей. Одобрены проекты, как с действующими, так и с новыми партнёрами компании в легковом и грузовом сегменте", - говорится в сообщении.

Также, Калининградские власти продолжают переговоры с BMW о размещении компанией завода полного цикла в регионе.

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