"Кузбассразрезуголь" в 2017 г увеличил добычу угля на 4,5%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) по итогам 2017 года добыло более 46,3 миллиона тонн угля, что на 4,5% (2 миллиона тонн) больше по сравнению с уровнем 2016 года, говорится в сообщении компании.

В том числе угля коксующихся марок за отчетный период было получено 6,2 миллиона тонн. Основной прирост совокупной добычи обеспечила шахта "Байкаимская", что обусловлено, прежде всего, вводом в эксплуатацию на предприятии в середине 2016 года высокопроизводительного современного очистного комплекса Tiandy. Объем вскрыши по итогам прошлого года составил 340,5 миллиона кубометров горной массы, что на 4,1% больше показателя годом ранее.

Рост отгрузки угля был пропорционален росту добычи – потребителям отправлено 42 миллиона тонн товарной продукции, что на 5,7% превышает объемы 2016 года. На экспорт угольная компания, как и было запланировано, отгрузила 29,5 миллиона тонн (70,2% от общего размера отгрузки). На внутренний рынок поставлено 12,6 миллиона тонн продукции.

На обогатительных фабриках и установках компании за 2017 год было переработано более 39,7 миллиона тонн угля (на 3,3% сверх производственного задания), доля переработки в общем объеме угледобычи составила 85,6%. Производственная программа выполнена всеми предприятиями компании в полном объеме, отмечается в сообщении.

В текущем году КРУ планирует увеличить объем добычи угля до 47,6 миллиона тонн. Также в планах компании на 2018 год увеличение доли поставок товарной продукции на экспорт до 80% от общего объема отгрузки. Объемы инвестиций в производство сохранятся на уровне 15 миллиардов рублей, при этом основные средства будут направлены на модернизацию парка основного горнотранспортного и технологического оборудования.

"Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав КРУ входят Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский угольные разрезы и шахта "Байкаимская".