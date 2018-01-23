Якутия в 2017 году увеличила добычу золота на 2,8%

ЯКУТСК, 23 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Якутии по итогам 2017 года добыли 24,766 тонны золота, что на 2,8% выше уровня 2016 года, сообщили "Вестнику золотопромышленника" в Союзе золотопромышленников Якутии.

Добыча из рудных месторождений выросла на 10,3% - до 14,566 тонны, россыпного - сократилась на 6,3%, до 10,2 тонны.

Рост производства золота из коренных месторождений связан с началом эксплуатации АО "Тарынская ЗРК" (дочернее предприятие ПАО "Высочайший") золоторудного месторождения Дражное в Оймяконском районе, а также с достижением АО "Полюс Алдан" (бывшее ОАО "Алданзолото ГРК", входит в "Полюс") максимального показателя за всю свою историю: благодаря организации нового участка кучного выщелачивания, предприятие впервые превысило психологический рубеж добычи в 5 тонн драгоценного металла, пояснил собеседник агентства.

В 2018 году Союз золотопромышленников Якутии прогнозирует увеличение объемов добычи золота до 27-27,5 тонн. В том числе рудного - на 2-2,5 тонны, за счет выхода на проектную мощность Тарынского ГОКа и начала освоения месторождения Гросс. После выхода рудника на проектную мощность ООО "Нерюнгри-металлик" будет добывать около 12 миллионов тонн руды и производить порядка 7 тонн золота в год в течение 17 лет.

Добыча россыпного золота в 2018 году ожидается на 1-1,5 тонны больше, за счет эксплуатации террасовых россыпей р. Адыча в Верхоянском районе предприятиями ООО "Восток", ООО "Омега", ООО "Берелехский ГОК", месторождения Суор-Уйалах в Усть-Янском районе ООО "АДК".

Как сообщалось, в 2016 году в Якутии общая добыча золота снизилась на 6,7% - до 23,654 тонны. При этом добыча рудного золота составила 13,162 тонны (рост 5,2%), а на россыпях - 10,491 тонны (сокращение 18,2%).