"Газпром нефть" открыла новое месторождение в ХМАО с извлекаемыми запасами нефти 25 млн т

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Газпром нефть" открыла новое нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 25 миллионов тонн, сообщила компания.

"По итогам геологоразведочных работ 2017 года "Газпромнефть-Хантос", дочерняя компания "Газпром нефти", открыл новое нефтяное месторождение на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Извлекаемые запасы нефти С1+С2 нового актива, поставленные на баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, составляют 25 миллионов тонн. По действующей российской классификации, месторождение относится к категории крупных", - говорится в сообщении.

"Газпромнефть-Хантос" ведет геологоразведочные работы в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 2015 года. В кратчайшие сроки в условиях полной автономии были подготовлены и проведены сейсморазведочные работы, создана геологическая модель резервуара, пробурена поисково-оценочная скважина, сообщает компания. При испытании основного перспективного объекта первой поисково-оценочной скважиной был получен приток безводной нефти с расчетным дебитом 50 кубических метров в сутки.

Новому месторождению было присвоено имя Александра Жагрина. Отмечается, что "Газпром нефть" В 2018 году продолжит геологоразведочные работы на месторождении, в том числе будут проведены сейсмические исследования и пробурена вторая поисково-оценочная скважина. В соответствии с планом развития актива до 2023 года на месторождении планируется пробурить 195 скважин.