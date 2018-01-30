Китайские банки выделили $1 млрд на первую очередь полимерного производства в КБР

НАЛЬЧИК, 30 янв - ПРАЙМ. Китайские банки выделили один миллиард долларов на строительство первой очереди производства полимеров промышленного кластера "Этана" в Майском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Юрий Коков.

В январе 2016 года представители китайских компаний China Petroleum Technology and Development Corporation (CPTDC) и China Kunlun contracting and engineering corporation (СКСЕС) заключили с правительством КБР предварительный контракт на строительство в Майском районе предприятия по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Он предполагает строительство завода в три этапа. Проект поддержала Национальная энергетическая администрация Китая.

В начале ноября 2016 года Кабардино-Балкария и CKCEC подписали генеральное соглашение о сотрудничестве при создании данного промышленного комплекса, предусматривающего не только производство полимеров, но и тары для экспорта минеральной воды. Заявленный объем финансирования проекта на период до 2030 года превышает 12 миллиардов долларов США. В июле 2017 года было подписано соглашение об устойчивом развитии при создании комплекса "Этана", предусматривающее долгосрочное взаимодействие правительства КБР и ведущих компаний России и Китая.

"Буквально вчера окончательно принято решение банками Китая, они финансируют первый миллиард долларов через наш ВЭБ, и мы начинаем в этом году строить первый кластер "Этаны". Его планируется построить за два года", - сказал Коков во вторник на встрече с представителями межрегионального совета "Единой Росссии".

По его словам, всего же промышленный кластер будет состоять из пяти частей. "Там и тара будет производиться из полимерных материалов, и вода разливаться и отправляться в Китай и другие страны. К 2030 году планируется создать на предприятии около 25 тысяч рабочих мест", - добавил глава Кабардино-Балкарии.