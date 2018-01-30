Татарстан начнет тестирование мобильной связи 5G в марте

КАЗАНЬ, 30 янв - ПРАЙМ. Татарстан в марте этого года начнёт тестирование мобильной связи пятого поколения 5G в Иннополисе и Казани, сообщил вице-премьер республики – министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайфутдинов.

"Уже в марте текущего года мы запускаем тестирование в рамках соглашения между министерством информатизации и связи Татарстана и операторами связи "Ростелеком" RTKM и "Таттелеком" TTLK на территории Иннополиса и оператором связи "Мегафон" MFON - на территории Казани", - сказал Шайфутдинов на коллегии министерства во вторник.

В целом министр отметил, что мобильные сети сейчас переживают новый этап развития высокоскоростных технологий на базе стандартов пятого поколения 5G.

"Ростелеком", "Таттелеком", компания Huawei и министерство информатизации и связи Татарстана в ноябре 2017 года заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым, в частности, планируется создать в Иннополисе опытную зону сети 5G. Развернутое покрытие 5G, как предполагается, охватит университет и технопарк на территории Иннополиса. Создание опытной зоны может включать поставку оборудования и выполнение проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ. Кроме того, важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.

Как ранее отмечал Шайхутдинов, сеть пятого поколения 5G будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона и обеспечит базу для развития интернета вещей, беспилотных автомобилей и концепции "Промышленность 4.0", а также станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России.

5G – новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году. Планируется, что в отличие от мобильных сетей предыдущих поколений, новая сеть будет состоять из большего количества базовых станций и различных приемо-передающих устройств с меньшим радиусом действия, работающих на частоте от 5 ГГц до 100 ГГц.