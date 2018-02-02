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"Кузбасская топливная компания" в 2017 г нарастила добычу угля на 13%


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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. "Кузбасская топливная компания" KBTK(КТК) в 2017 году увеличила производство угля на 13% по сравнению с предыдущим годом - до 13,23 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Реализация угля в 2017 году выросла на 9% в годовом выражении и составила 12,08 миллиона тонн, в том числе продажи на внутреннем рынке снизились на 7%, до 3,36 миллиона тонн, на экспорт - выросли на 17%, до 8,72 миллиона тонн.

"Кузбасская топливная компания" - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.

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