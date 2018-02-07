"Газпром нефть" открыла месторождение под Оренбургом с запасами более 11 млн тонн нефти

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Дочка" "Газпром GAZP нефти" открыла новое месторождение углеводородов в Оренбургской области с геологическими запасами нефти более 11 миллионов тонн, сообщила компания.

"Газпромнефть-Оренбург", — дочерняя компания "Газпром нефти", — открыл новое месторождение углеводородов на территории Новосергиевского и Сорочинского районов Оренбургской области. Геологические запасы нефти Новозаринского месторождения, находящегося на Уранском лицензионном участке, превышают 11 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

Таким образом, подтвердились прогнозы специалистов компании о концентрации на Уранском участке нескольких небольших месторождений, отмечает компания. В 2016 году здесь было открыто Новосамарское месторождение с геологическими запасами более 8 миллионов тонн. В 2018 году "Газпромнефть-Оренбург" планирует пробурить на Уранском лицензионном участке еще три поисково-оценочных скважины.

"Газпромнефть-Оренбург" работает на территории Оренбургского, Новосергиевского и Переволоцкого районов, города Оренбурга и Сорочинского городского округа. Добыча углеводородов ведется на 6 месторождениях: Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (Восточный участок), Капитоновском, Балейкинском, Царичанском+Филатовском, Землянском и Новосамарском месторождениях.