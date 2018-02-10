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Геологи обнаружили в Башкирии крупные залежи золота и серебра


УФА, 10 фев - ПРАЙМ. Геологи во время поисков месторождений медно-колчеданных руд в Башкирии обнаружили золото и серебро, теперь "Росгеология" планирует получить лицензию на добычу драгоценных металлов, сообщается на официальном сайте холдинга.

В сообщении говорится, что поиски месторождений медно-колчеданных руд велись в пределах Новопетровской площади, расположенной в Хайбулинском районе Башкирии. Работы велись в рамках государственного контракта, заключенного в 2015 году между департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и Росгеологией. Площадь изучаемой территории составляла 28 квадратных километров.

Согласно техническому заданию, предусматривалось локализовать залежь медно-колчеданных руд и оценить в её пределах прогнозные ресурсы полезных ископаемых.

"Было проведено бурение поисковых скважин в комплексе с опробовательскими, аналитическими и геофизическими работами в диапазоне глубин 346-510 метров. В толще метасоматически измененных пород серицит-хлорит-кварцевого состава выявлена многоуровневая залежь прожилково-вкрапленных, густовкрапленных и сплошных, массивных медно-колчеданных руд. В ее пределах оценены, а впоследствии и апробированы прогнозные ресурсы меди, цинка, золота и серебра", - сообщает "Росгеология".

По данным холдинга, ресурсы золота оценены в 62 тонны по категории P1, 25 тонн - Р2, а серебра в 620 тонн по P1, 167 тонн - Р2.

"В связи с очевидной промышленной значимостью площади в перспективе АО "Росгеология" планирует оформление заявки на получение лицензии на право пользования недрами с проведением оценочной стадии работ и постановкой запасов основных (медь и цинк) и попутных (золото и серебро) компонентов на госбаланс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геолого-экономические расчёты показали целесообразность отработки объекта подземным способом с шахтным вскрытием. Уровень рентабельности к производственным затратам при этом составит 16,3%.

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