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"Газпром" сможет добывать на Бованенково 115 млрд кубов в год к 2020 году


Газ / Компании

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2019 году введет мощности Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (расположено на Ямале), которые позволят достичь проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров газа в год, сообщил начальник управления департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти "Газпрома" Игорь Зинченко.

 

"В следующем году будет введена последняя УКПГ (установка комплексной подготовки газа - ред.), будет введено 80-90 скважин, и мы выйдем на проектную добычу в 115 миллиардов кубометров", - сказал Зинченко в ходе конференции "Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса".

 

Позднее он уточнил РИА Новости, что уровень добычи на месторождении будет зависеть от объемов потребления. "Сам уровень добычи будет определяться потреблением. Но будут введены мощности, которые позволят добывать 115 миллиардов кубометров", - сказал Зинченко.

 

В 2017 году добыча на Бованенковском месторождении составила 82,8 миллиарда кубометров газа.

 

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 триллиона кубометров. В настоящее время "Газпром" в рамках разработки Бованенковского месторождения ведет работу на сеноман-аптских залежах, планируя достичь проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров газа в год. При этом в перспективе этот показатель должен увеличиться до 140 миллиардов кубометров за счет подключения неоком-юрских залежей.

 

В ноябре 2017 года в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома" сообщалось, что компания ожидает достижения на Бованенковском месторождении проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров газа в год в 2020–2023 годах.

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