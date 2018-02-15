"Газпром" планирует построить два малотоннажных СПГ-комплекса в Тобольске и Сургуте

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует построить два малотоннажных комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Тобольске и Сургуте для заправки локомотивов, говорится в сообщении "Газпрома".

В ноябре сообщалось, что "Газпром" планировал построить четыре малотоннажных СПГ-комплекса для использования газа в качестве моторного топлива для локомотивов. В июне 2016 года "Газпром", РЖД, "Трансмашхолдинг" и группа "Синара" заключили соглашение, предполагающее расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. В четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи "Газпром", РЖД, "Трансмашхолдинг" и "Синара Транспортные машины" (входит в группу "Синара") подписали программу мероприятий по реализации соглашения.

По программе РЖД планируют к 2023 году увеличить парк магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов, работающих на СПГ, с 3 до 22 единиц. "Локомотивы будут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге", - говорится в сообщении.

"Для их заправки топливом "Газпром" предполагает построить два малотоннажных комплекса по производству СПГ (на газораспределительных станциях в городах Тобольск и Сургут), а также площадки для размещения передвижных заправщиков на станциях Войновка и Сургут", - говорится в сообщении. Кроме того, "Синара" и "Трансмашхолдинг" планируют разработать новые серии газомоторных локомотивов.

"Газпром" в рамках соглашения по расширению использования газа в качестве моторного топлива обязался обеспечить строительство объектов газомоторной инфраструктуры и ее соответствие действующим техническим требованиям, заправку локомотивов, приоритетную эксплуатацию железнодорожного транспорта на газомоторном топливе.

РЖД по согласованию с "Газпромом" обязались определить полигоны строительства газомоторной инфраструктуры, провести адаптацию производственно-технической базы железнодорожных депо, эксплуатирующих подвижной состав, работающий на газе, к требованиям действующей нормативной документации. "Трансмашхолдинг" и "Синара" как производители техники в соответствии с соглашением должны обеспечить сертификацию созданных локомотивов, производство установочных партий и сервисное обслуживание выпущенной техники на основе контрактов жизненного цикла.