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"Лукойл" вложит 784,5 млн руб в строительство и реконструкцию АЗС в Саратовской области


Компании

САРАТОВ, 16 фев - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в текущем году инвестирует 784,5 миллиона рублей в строительство и реконструкцию автозаправочных станций в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора области.

Параметры инвестпроекта зафиксированы в пятницу в протоколе к соглашению о сотрудничестве между правительством области и нефтяной компанией, который в рамках форума в Сочи подписали губернатор Валерий Радаев и глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Данным документом определены совместные проекты на 2018 год... Предприятие "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт" планирует реконструкцию и строительство новых АЗС на территории региона. Общий объем инвестиций - 784,5 миллиона рублей. Планируется создать112 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что сотрудничество будет способствовать расширению сети современных АЗС с высоким качеством топлива и сервиса. Кроме того, согласно документу, завод "Саратоворгсинтез" (дочернее предприятие "Лукойла") примет участие в ремонте и благоустройстве детских и спортивных дворовых площадок в Заводском районе Саратова.

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