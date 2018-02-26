"Газпром" планирует ввести в эксплуатацию терминал СПГ в Калининграде в конце 2018 г

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP перенес срок ввода в эксплуатацию регазификационного терминала СПГ в Калининградской области на декабрь 2018 года, следует из проспекта к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"Мы ожидаем ввести в эксплуатацию терминал и плавучую регазификационную установку в декабре 2018 года", - говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Ранее "Газпром" планировал запустить терминал в конце 2017 года.

Терминал мощностью 2,7 миллиарда кубометров газа в год планируется построить в Зеленоградском районе и прибрежной акватории Балтийского моря (северное Заостровье-Зеленоградск). Срок эксплуатации терминала — 30 лет. Терминал производительностью не менее 9 миллионов кубометров газа в сутки будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского ПХГ, что даст возможность как направлять газ потребителям, так и закачивать его в подземное хранилище.