"Дочка" Газпромбанка приобрела 49,5% проектной компании "ВетроОГК" у "Росатома"

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Структура Газпромбанка - ООО "ГПБ-Ветрогенерация" - приобрела у госкорпорации "Росатом" 49,5% акций проектной компании "ВетроОГК", занимающейся строительством ветропарков в России, сообщил банк.

"Дочерняя структура Газпромбанка ООО "ГПБ-Ветрогенерация" приобрела 49,5% акций проектной компании АО "ВетроОГК", реализующей инвестиционный проект по строительству ветропарков в России. Контролирующая (то есть мажоритарная) доля владения АО "ВетроОГК" остается в собственности организаций госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

В 2016 году "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В 2017 году компания по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

В своем сообщении банк отмечает, что сделка по покупке акций "ВетроОГК" является очередным этапом работы по финансированию инвестпроектов "ВетроОГК". Ранее банк и компания заключили соглашение о предоставлении кредитных средств на 63,1 миллиарда рублей сроком до десяти лет.

"Привлечение крупного соинвестора позволит "Росатому" как мажоритарному владельцу компании-оператора ("ВетроОГК") реализовать свою стратегию в области ветроэнергетики без избыточной финансовой нагрузки. Мы будем развивать новый бизнес по сбалансированному сценарию, эффективно используя возможности партнера в области проектного финансирования", - пояснили РИА Новости в госкорпорации.