Строительство нового комплекса по добыче янтаря под Калининградом может начаться в 2018 г

КАЛИНИНГРАД, 27 фев - ПРАЙМ. Строительство нового комплекса по добыче янтаря в Калининградской области на базе янтарного комбината может начаться уже в 2018 году после подготовки проектной документации, сообщил на пресс-конференции гендиректор комбината Михаил Зацепин.

В 2017 году комбинат совместно с компанией ТОМС (технологии обращения минерального сырья) из Санкт-Петербурга приступил к проектированию нового добычного комплекса, ожидается, что в 2018 году проектная документация будет готова. После этого комбинат сможет приступить к реализации проекта и строительству комплекса.

"Проект комплекса планируется закончить в начале четвертого квартала 2018 года. Сейчас инженеры вместе со специалистами компании ТОМС бьются над тем, чтобы новая технология максимально сохраняла камень без сколов, без трещин, чтобы максимально в идеальном состоянии он мог попасть потребителю", - сказал Зацепин.

Он отметил, что к 2021 году комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче янтаря, не имеющую аналогов. Метод добычи янтаря, который существует сейчас, не менялся многие десятилетия. Основное преимущество нового добычного комплекса – более щадящий и бережный способ добычи, который максимально сохранит янтарь от повреждений на этапе добычи.

Зацепин рассказал, что до 2021 года в реализацию проекта планируется вложить около 8 миллиардов рублей, в 2018 году – 1,5 миллиарда рублей. В 2017 году общий объем инвестиций в приобретение нового оборудования, проведение проектных и геологоразведочных работ, строительство, капремонт и модернизацию объектов составил 300 миллионов рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря, входит в госкорпорацию "Ростех". В месторождениях, которые разрабатывает комбинат, сосредоточено до 90% разведанных мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 миллионов лет. Запасы янтаря в границах горного отвода предприятия составляют свыше 110 тысяч тонн. В 2017 году комбинат добыл 553 тонны камня.