Оборот розничной торговли в Москве вырос до 4,5 трлн руб в 2017 г

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в Москве вырос до 4,5 триллиона рублей в 2017 году, его рост составил 5,6% по сравнению с 2016 годом, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на главу департамента Владимира Ефимова.

"Оборот розничной торговли Москвы с января по декабрь 2017 года составил 4,5 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,6 %", - сказал он.

По данным Мосгорстата, прирост торгового оборота продовольственных товаров за прошлый год составил 6,6%, непродовольственных товаров - 4,4%. В 2017 году предприятия розничной торговли увеличили свой оборот на 10,6%, а наибольший рост продемонстрировала онлайн-торговля, увеличившая обороты по сравнению с 2016 годом на 35,4%.

"Восстановительный рост розничной торговли в городе, начавшийся с января прошлого года, очень важен для экономики мегаполиса, который является крупнейшим потребительским рынком России. Доля розничной торговли в валовом региональном продукте Москвы превышает 5%", - подчеркнул Ефимов.