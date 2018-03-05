Кабмин РФ в 2018 году выделил 3,8 млрд руб на субсидии перелетов в Крым, Калининград и ДФО

ГОРКИ, 5 мар - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в 2018 году выделит на объединенную программу субсидирования внутренних авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток 3,8 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании главы правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Премьер в понедельник объявил о подписании постановления, которое объединяет разные программы субсидирования авиаперевозок в единую систему.

"Объединение программ позволит без принятия дополнительных решений перекидывать деньги из программы в программу, таким образом увеличивать объемы субсидирования по мере необходимости по отдельным маршрутам", - отметил в свою очередь Дворкович.

"Официально на эту программу выделяется 3,8 миллиарда рублей. Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов - некоторые маршруты добавились в этом году - регионы софинансируют 84 маршрута. То есть общий объем субсидирования выше, чем официальная часть", - сказал вице-премьер.

"Наибольший объем средств идет на Дальний Восток. Это связано с приоритетностью региона", - добавил он.