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Калининградская область в ближайшее время не планирует вводить курортный сбор


 

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Калининградская область не намерена вводить курортный сбор до тех пор, пока его не апробируют в других регионах, сообщил журналистам глава региона Антон Алиханов.

"Нет, мы для себя эту возможность не рассматриваем пока. Были у нас вначале такие мысли, но сейчас мы не хотели бы в эту программу включаться, пока не поймем, как она работает в других регионах", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли перспективы введения курортного сбора.

Президент России Владимир Путин 30 июля прошлого года подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

 

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