"Лукойл" за 7 лет инвестирует 100 млрд руб в нижегородский НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - ПРАЙМ. Инвестиции компании "Лукойл" LKOH в дочерний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области в течение 7 лет составят 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы за 7 лет инвестируем в кстовскую площадку 100 миллиардов рублей. В частности планируем построить еще одну установку, которая позволит увеличить выпуск бензина на 400 тысяч тонн", - сказал Алекперов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года правительство Нижегородской области и компания подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Лукойл" вложит 1 миллиард долларов в строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на Кстовском НПЗ. Ввод комплекса планируется в 2020-2021 годы. Нижегородские власти, в свою очередь, обязались оказывать компании всяческое содействие.