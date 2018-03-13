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Две дизельные электростанции построят на Шикотане в рамках ТОР "Курилы"


Компании / Энергосети

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Две дизельные электростанции построят на курильском острове Шикотан для двух рыбокомбинатов в рамках ТОР "Курилы", сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"На Шикотане реализуется большой проект рыбокомбината "Островной", который стал первым резидентом ТОР "Курилы". Рядом с ним строится еще один комбинат – ЗАО "Курильский рыбак". Общая мощность потребляемой ими энергии будет равна порядка 30 мегаватт. Для обеспечения этих объектов энергией необходимо строительство ДЭС", - сказал Кожемяко.

По его словам, два инвестора – крупнейшие компании, одна из которых – американская Caterpillar, уже готовы строить энергомощности.

"Мы на первом этапе договорились с инвесторами, кто даст лучшие условия, те и будут являться инвесторами для резидентов, а резидентам мы уже будем компенсировать затраты по инфраструктурному подключению, возможно, возьмем созданные энергомощности себе на баланс", - сказал Кожемяко.

Первые 5 мегаватт электроэнергии, необходимые для запуска рыбозавода, должны быть построены уже к сентябрю этого года. Мощности для второго комбината – со следующего года.

По предварительным подсчетам, стоимость строительства станций составит от 5,5 до 7,5 миллиарда рублей.

По информации областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации, сейчас энергосистема острова состоит из двух дизельных электростанций, расположенных в селах Малокурильское и Крабозаводское. Расход дизельного топлива в год составляет порядка 5 тысяч тонн. Общая мощность существующей энергосистемы – 5 тысяч киловатт, дефицит составляет 1,5 тысячи киловатт в час. Ресурсы этих ДЭС – на грани, физический износ установок английского и японского производства составляет 70%, моральный – 100%.

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