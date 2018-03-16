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Дальний Восток станет центром российского производства ингредиентов для кормов животных


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. До 10 предприятий по производству высокотехнологичных ингредиентов для создания кормов животных и птиц планируется открыть в ближайшие годы на Дальнем Востоке, благодаря новым заводам российскому животноводческому сектору АПК удастся стать независимым от зарубежных поставок, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Арника".

"Сейчас более 80% необходимых ингредиентов для создания кормов животных и птиц для российского АПК импортируется. Однако уже сейчас предприниматели Дальнего Востока встали на путь изменения ситуации. Как пример можно привести дальневосточную Группу компаний "Арника", которые приступили к строительству на территории Приморского края первых двух объектов: высокотехнологичных биотехнологических производств", - рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что в стадии строительства в ТОР "Надеждинский" находится завод "Кормбиосинтез". Это предприятие производительностью до 10 тысяч тонн в год кормовых наукоёмких биологически ценных ингредиентов кормов. На той же площадке в ТОР "Надеждинская" завершается проектирование второго завода – Высокотехнологичного биотехнологического производства "Фармасинтез" по выпуску ветеринарных антибиотиков мощностью 2 тысячи тонн в год в ассортименте до 10 наименований.

"Предприятия смогут выдать такой объем производимых продуктов, что он покроет около 50-60% потребности животноводства Российской Федерации в этих товарах. Всего на Дальнем Востоке планируется открыть до 10-ти различных заводов, что позволит обеспечить большую часть потребности животноводческого сектора АПК России и сделает независимыми от импортных поставок производителей готовых кормов и премиксов. Инвестиционные проекты соответствуют Программе правительства РФ по импортозамещению и Доктрине продовольственной безопасности РФ", - добавили в компании.

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