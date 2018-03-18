Почти на всех участках в Москве есть камеры видеонаблюдения

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Почти на всех участках в Москве, кроме 34, есть камеры видеонаблюдения, сообщил журналистам замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Когда-то мы поставили перед собой задачу как-то вернуть доверие и внести в этот большой процесс и свой вклад. Мы вместе с городскими властями добились того, что на всех участках города Москвы, кроме 34, установлены камеры наблюдения. И благодаря этому мы можем наблюдать за тем, как происходит выборный процесс", - сообщил он в ходе запуска ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ в Москве.

Smart ExitPoll - один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.