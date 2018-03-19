Продажи новых легковых авто в Москве за январь-февраль выросли на 8,7%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост продаж новых легковых автомобилей в Москве составил 8,7% за первые два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на главу департамента Владимира Ефимова.

"Рост продаж новых автомобилей в Москве продолжается. За первые два месяца нынешнего года жителями города было поставлено на учет уже 30 тысяч 509 новых легковых автомашин – это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года", – сказал Ефимов.

По словам министра, темпы автопродаж населению в Москве выше, чем в 2017 году, по итогам которого рост составил 2,1%.

По данным управления ГИБДД по Москве, активный восстановительный рост автопродаж в столице начался на год раньше, чем в других регионах России. В то время как общероссийский рынок продемонстрировал положительную динамику впервые за последние пять лет только в 2017 году, в Москве увеличение числа регистраций новых легковых автотранспортных средств было зафиксировано еще в 2016 году, на уровне 12,3%.

Отмечается, что современный столичный авторынок отличается от общероссийского не только количественно, но и качественно. "Если лидерство на региональных авторынках России в 2017 году принадлежит "АвтоВАЗу" AVAZ, реализовавшему 311,6 тысяч автомобилей Lada, относящихся к бюджетному ценовому сегменту, то лидерами продаж на московском авторынке являются автомобили и бренды средней ценовой категории – Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia", - говорится в сообщении.

Ефимов также считает, что столица первой среди российских регионов вышла из экономического кризиса и встала на путь роста экономики. "Одним из отражений этого роста стало увеличение числа крупных покупок, в том числе легковых автомобилей, которое началось в Москве на год раньше, чем в других регионах, и успешно продолжается в текущем году", – подчеркнул глава департамента.