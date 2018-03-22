"Новатэк" получил лицензию на Паютский лицензионный участок на Гыдане, заплатив 66 млн руб

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Новатэка" NVTK - "Новатэк - Юрхаровнефтегаз" - выиграла аукцион на право пользования недрами Паютского участка на Гыдане, разовый платеж за пользование недрами составил 66 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

"Дочернее общество Компании ООО "Новатэк - Юрхаровнефтегаз" выиграло аукцион на право пользования недрами Паютского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья... По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 66 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Участок обладает суммарным ресурсным потенциалом 354 миллионов баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации, в его пределах находится Нанадянское газовое месторождение. Лицензия выдается сроком на 27 лет.

"Компания ("Новатэк" - ред.) уже обладает на полуострове Гыдан значительной сырьевой базой, включая Утреннее, Геофизическое, Гыданское, Штормовое и Ладертойское месторождения. Получение лицензии на Паютский участок позволяет увеличить ресурсную базу "Новатэка" на полуострове и рассматривать значительные долгосрочные проекты по увеличению добычи", - сообщается в релизе.

В частности отмечается, что Паютский участок располагается в непосредственной близости от таких активов "Новатэка" на Гыдане, как Западно-Солпатинского, Северо-Танамского, Нявуяхского и Танамского участков.