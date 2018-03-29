Суд в Казани арестовал 20,4% акций банка "Ак Барс" по делу Татфондбанка

КАЗАНЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Приволжский районный суд Казани наложил арест до 16 мая на 20,4% акций банка "Ак Барс", принадлежащих Государственному жилищному фонду при президенте Татарстана, имущество которого было заложено в Татфондбанке, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд частично удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на заложенное в Татфондбанке имущество Государственного жилищного фонда, а именно на обыкновенные акции ПАО "Ак Барс банк" на срок предварительного расследования – до 16 мая", - сказал собеседник агентства. Всего, по данным суда, арест наложен на 9,8 миллиарда акций банка "Ак Барс" номиналом 1 рубль каждая, что составляет 20,4% уставного капитала банка.

Как отметил источник в банковской сфере республики, наложенный на акции банка "Ак Барс" арест никак не скажется на деятельности кредитной организации, поскольку рассматриваемый пакет акций не является ни контрольным, ни блокирующим. "Вне зависимости от какого-либо сценария развития событий влияние неблокирующего пакета на позицию контролирующего акционера будет ограниченным", - сказал он.

ИСТОРИЯ С ТАТФОНДБАНКОМ

ЦБ РФ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства - в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.

При этом в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина в феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Позднее также были возбуждены дела по статьям "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

В итоге в ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.

Следствие считает, что Мусин и иные должностные лица, заранее осведомленные о неплатежеспособности Татфондбанка и возможности отзыва у него лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества по кредитам Татфондбанка, выданным ряду организаций. В том числе в залоге находились принадлежащие Госжилфонду акции банка "Ак Барс". Всего в конкурсную массу не поступило более 12,5 миллиарда рублей.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" был учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20 крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. Уставный капитал банка – 48 миллиардов рублей. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг АО "Связьинвестнефтехим" - 13,61%, ПАО "Татнефть" TATN - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.