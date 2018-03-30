"Газпром" прирастил запасы газа на Ленинградском месторождении на 670 млрд кубов

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP прирастил запасы Ленинградского месторождения в Карском море на 670 миллиардов кубометров газа по категории C1, подает заявку в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) для постановки запасов на государственный баланс, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"На этой неделе "Газпром" сообщил о приросте запасов газа на Ленинградском месторождении на 670 миллиардов кубометров по категории C1", - сказал Донской.

"Будут подаваться", - отметил он.

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в юго-западной части Карского моря Ямало-Ненецкого автономного округа.