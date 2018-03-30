Началось строительство порта "Лавна" в Мурманске

ПОСЕЛОК МИШУКОВО (Мурманская область), 30 мар - ПРАЙМ. Министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун в торжественной обстановке заложили капсулу в основание строительства порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива, передает корреспондент РИА Новости.

Объём инвестиций в строительство терминала составляет 24 миллиарда рублей, ещё почти миллиард планируется вложить в строительство подъездных железнодорожных путей.

Проект по строительству на западном берегу Кольского залива комплекса перегрузки угля "Лавна" между населенными пунктами Мишуково и Междуречье реализуется по поручению президента РФ. Проект, реализующийся в рамках развития мурманского транспортного узла, включает в себя строительство в устье реки Лавна железнодорожной ветки, соединяющей поселок Выходной с Лавной, самого угольного терминала на берегу залива, а также причалов для загрузки морских балкеров дедвейтом до 150 тысяч тонн.

Развитие портовой инфраструктуры в Мурманске, по оценкам экспертов, позволит увеличить объемы экспорта энергетических углей, перевести грузопотоки из портов Прибалтики на российские порты и освоить новые рынки сбыта. Кроме того, это позволит повысить транзит угля из Казахстана, возможности которого ограничены дефицитом специализированных мощностей.

Строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса "Лавна" осуществляется в два этапа. Загрузка первых балкеров запланирована уже на 2020 год. К этому времени грузооборот комплекса составит 9 миллионов тонн в год. Ожидается, что на втором этапе - в 2021 году - грузооборот порта увеличится до 18 миллионов тонн в год. Новый комплекс отличается от терминала в мурманском торговом порту, где применяется грейферная перевалка – фактически открытым способом. В новом терминале перемещение и перевалка угля будет проходить в специальных технических сооружениях.

Строительство комплекса в Кольском заливе обусловлено тем, что акватория залива не замерзает и способна принимать крупнотоннажные суда круглый год - это выгодно отличает комплекс "Лавна" от других портов страны. Обслуживать комплекс будут порядка пятисот рабочих. Проектом предусмотрено, что более 85% рабочих мест закрепляется за местным населением.