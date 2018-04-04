Завод Hyundai в Петербурге увеличил в I квартале выпуск автомобилей на 10%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в январе-марте 2018 года выпустил 59,6 тысячи автомобилей, что на 10% превышает показатель прошлого года, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"По результатам работы в первом квартале 2018 года завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" произвел 59,6 тысячи автомобилей, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский рынок является приоритетным в поставках завода. Тем не менее, за три первых месяца 2018 года завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" экспортировал 2,4 тысячи автомобилей. Приоритетными экспортными направлениями для предприятия являются Белоруссия, Казахстан и Украина.

В настоящее время завод Hyundai в Петербурге стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены и планирует выпустить в 2018 году более 235 тысяч автомобилей.

На сегодняшний день инвестиции в российский завод компании Hyundai составили более 1 миллиарда долларов. За 7,5 лет работы предприятие выпустило более 1,5 миллиона автомобилей. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и ведет переговоры с правительством РФ и правительством Санкт-Петербурга о строительстве завода по производству двигателей, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Hyundai планирует в ближайшие три года запустить в Петербурге производство двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год. Он будет выпускать двигатели Gamma объемом 1,6 литра в сотрудничестве с российскими поставщиками компонентов. Завод будет построен в 2021 году в рамках предполагаемого к подписанию с правительством специнвестконтракта.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). В настоящее время на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.