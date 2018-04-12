СП "Газпром нефти" и Repsol выиграло 6 участков в ХМАО с потенциалом добычи до 25 млн тонн

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Евротэк-Югра", совместное предприятие "Газпром GAZP нефти" и испанской Repsol, получила лицензию на шесть участков Карабашской зоны в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре с потенциалом добычи 15-25 миллионов тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".

"Газпром нефть" признана победителем аукционов Роснедр на право разведки и добычи углеводородов на шести лицензионных участках Карабашской зоны", - приводятся в сообщении слова директора дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы компании Алексея Вашкевича.

"Предварительно потенциал добычи на данных участках можно оценить в районе 15—25 миллионов тонн нефтяного эквивалента", — отметил Вашкевич.

"Получение новых лицензий позволяет в будущем сформировать перспективный поисковый кластер. Карабашские участки характеризуются достаточно низкой изученностью, поэтому уверенно говорить об их ресурсном потенциале можно будет только после проведения сейсморазведочных работ и бурения первых скважин", - уточнил он.

Летом "Газпром нефть" приобрела у Repsol 25,02% акций компании "Евротэк-Югра", владеющей семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в ХМАО, и получила право на увеличение доли до 50%. Стороны управляют совместным предприятием на паритетных началах.