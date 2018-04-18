"Сахалин-1" получил от "Сахалина-2" новое предложение по поставкам газа

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Оператор проекта "Сахалин-1", компания Exxon Neftegas Ltd, получила от Sakhalin Energy, оператора проекта "Сахалин-2", новое предложение по поставкам газа, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"Exxon Neftegas получил предложение от "Сахалина-2", активно его отрабатывает. Это второе предложение, оно получено в конце марта", - сказал Молодцов, не раскрыв структуру предложения.

В конце сентября прошлого года Молодцов говорил, что операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" обменялись обязывающими офертами по покупке газа "Сахалина-1", содержащими формулы цены и детали поставок газа. Позже, однако, зампред правления "Газпрома" GAZP Александр Медведев заявил, что "Газпром" не устраивает предложение оператора проекта "Сахалин-1" по продаже газа, переговоры продолжаются.

В декабре министр энергетики РФ Александр Новак заявил газете "Коммерсант", что "Сахалин-1" и "Газпром" достигли принципиальной договоренности о поставках газа "Сахалина-1" для третьей очереди проекта "Сахалин-2" в контексте поставок "Газпромом" газа на ВНХК "Роснефти" ROSN. Переговоры ведутся по цене, уточнял Новак.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC - 20%.

Рассматривается несколько вариантов монетизации газа с этого проекта. Первый — строительство нового завода "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" в районе поселка Де-Кастри, второй — продажа газа для третьей очереди на действующем заводе по производству СПГ "Сахалина-2" (в операторе проекта Sakhalin Energy 50% принадлежит "Газпрому").