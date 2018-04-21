Зарубежные туристы смогут приехать в Крым через Кубань

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Зарубежные туристы, которые из-за санкций не могут напрямую прилететь в Крым, могут сделать это через соседний Краснодарский край, между регионами подписано соответствующее соглашение, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Мы рады зарубежным гостям, и определенное количество иностранных туристов приезжает на полуостров, но говорить о потоках зарубежных туристов не приходится. В данном случае санкционные ограничения заметны", - сказал Волченко РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Он отметил, что несмотря на ввод в эксплуатацию нового современного терминала аэропорта, который рассчитан на прием международных рейсов и имеет таможенный и пограничный пункты пропуска, не все иностранные гости готовы лететь в Крым напрямую.

"Для того чтобы снять это ограничение, мы подписали соответствующее соглашение с профильным министерством Краснодарского края, и сейчас разрабатываем совместные проекты", - сказал крымский министр.

Он пояснил, что между Крымом и Кубанью существуют все виды транспортного сообщения: автомобильное, авиационное, водное, и зарубежные гости смогут прилетать в Краснодар или Сочи и дальше следовать в Крым.

По словам Волченко, интерес к Крыму со стороны зарубежных туристов огромный.

"В Крыму произошло много исторических событий: и военных, и невоенных, которые затронули историю большого количества стран: Англии, Франции, Германии, Турции. В их числе первая оборона Севастополя, Ялтинская конференция 1945 года, которая определила миропорядок на сегодняшний день. Этим очень интересуется азиатская аудитория, в свое время в Крыму было много американских и английских туристов. Интерес огромный, нам есть что показать", - добавил Волченко.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.