Schlumberger планирует запустить завод в ОЭЗ "Липецк" за более $50 млн в июле

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Нефтесервисная Schlumberger планирует запустить завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов на территории особой экономической зоны "Липецк" в июле, инвестиции в проект составляют более 50 миллионов долларов, сообщил журналистам президент Schlumberger в РФ и Центральной Азии Гекхан Сайг (Gokhan Saygi).

"Мы постоянно инвестируем (в РФ - ред.). Инвестиции в производство в Липецке составляют более 50 миллионов долларов. Schlumberger ещё не производит такие компоненты в России, после запуска этого завода будет обеспечена полная локализация производства погружных электроцентробежных насосных систем", - сказал он.

"Мы планируем открыть центр в июле", - отметил он.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 52 компании резидентов из 16 стран мира. С начала 2017 года статус резидента получили семь новых компаний. Сейчас на территории ОЭЗ работает 21 предприятие, из них семь заводов введены в эксплуатацию в 2017 году. Ведется строительство шести предприятий.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.