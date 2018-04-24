Структура "Ростеха" вложит 10 млрд руб в раздельный сбор мусора в Подмосковье

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Входящая в госкорпорацию "Ростех" группа компаний "РТ-Инвест", которая специализируется на строительстве мусоросжигательных электростанций в Подмосковье, станет оператором по обращению с отходами в Московской области. Об этом во вторник сообщили в компании.

"Группа "РТ-Инвест" выиграла конкурс регионального оператора по обращению с отходами в Подмосковье. Компании холдинга приступят к работе с 1 января 2019 года в трёх зонах: Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей в течение двух лет... Приоритетной задачей "РТ-Инвест" является внедрение системы раздельного сбора отходов на территории присутствия, а также создание инфраструктуры для максимального вовлечения полезных фракций во вторичный оборот", - отмечают в компании.

Сообщается также, что "РТ-Инвест" будет самым крупным оператором по раздельному сбору отходов на территории региона: суммарно объем отходов по зонам составляет свыше 2 млн тонн ежегодно. Это свыше 60% от всего объема отходов, образуемых в Московской области.

"Создание региональных операторов позволяет сделать отрасль обращения с отходами максимально прозрачной и понятной как для населения, так и для власти. Ключевой задачей, которую мы должны решить на территории региона, является повсеместное внедрение культуры раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы внедрим раздельный сбор на 60% территории Московской области. Опираясь на мировой опыт, для достижения качественного уровня раздельного сбора требуется в среднем 15 лет, однако системный подход позволит пройти этот путь гораздо быстрее и достичь главной цели – "нулевого" захоронения отходов на территории Московской области", - прокомментировал в свою очередь гендиректор компании Андрей Шипелов.