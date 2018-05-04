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"Лукойл" может начать бурение второй скважины на Хатанге в начале 2019 г


Экономика

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в первом квартале 2019 года может начать бурение второй поисково-оценочной скважины на сухопутной части Восточно-Таймырского месторождения у побережья моря Лаптевых, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Те ожидания, которые у них были, они не подтвердились, хотя приток (нефти - ред.) есть. Но это некоммерческое открытие, то есть там еще требуется работа. Они ведут сейчас переинтерпретацию данных, которые получили в рамках бурения скважины. Сейчас ведут работу к тому, что, возможно, в начале следующего года, в первом квартале следующего года, вторую скважину будут закладывать", - сказал Донской.

"Лукойл" начал бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Таймырском участке в апреле 2017 года. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов говорил в декабре, что компания разочарована первыми результатами бурения на Хатанге и при текущих геологических показателях обустраивать там месторождения будет нерентабельно. В марте 2018 года Алекперов заявил, что "Лукойл" продолжит исследования на Восточно-Таймырском участке.

Восточно-Таймырский участок недр расположен в Таймырском Долгано-Ненецком районе у побережья моря Лаптевых близ устья реки Хатанги. "Лукойлу" и "Роснефти" ROSN на Таймыре принадлежит два соседних участка: "Лукойлу" - сухопутная часть Восточно-Таймырского месторождения, "Роснефти" - морская (Хатангский участок недр). Ресурсы нефти на сухопутной части по категории D2 составляли по данным на начало 2009 года 4,5 миллиона тонн, газа — 9,3 миллиарда кубометров, газового конденсата — 0,5 миллиона тонн. Хатангский участок содержит извлекаемые ресурсы углеводородов по категории D2: нефть — 82,8 миллиона тонн, газ — 228,2 миллиарда кубометров, конденсат — 13,6 миллиона тонн.

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