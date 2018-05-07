"Татнефть" в январе-апреле снизила добычу нефти на 1,1%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компания "Татнефть" TATN в январе-апреле 2018 года снизила добычу нефти на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,352 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

По группе "Татнефть" добыча снизилась на 1,2% и составила 9,464 миллиона тонн. В апреле компания добыла 2,339 миллиона тонн нефти, группа - 2,367 миллиона тонн.

Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в апреле переработано 786,2 тысячи тонн сырья, с начала года - 3,076 миллиона тонн. В том числе в апреле переработано 710,9 тысячи тонн нефтесырья, с начала года - 2,849 миллиона тонн. Также в апреле произведено 743,4 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года - 2,907 миллиона тонн.

За четыре месяца по новому бурению построено и сдано 182 скважины, в том числе эксплуатационное бурение - 114 скважин, бурение на битум - 68 скважин. В январе-апреле произведен текущий ремонт на 3,249 тысячи скважинах, в том числе за апрель - на 742 скважинах, а также выполнен капитальный ремонт 869 скважин (за апрель - 228).

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".