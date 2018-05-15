Торговый оборот Москвы превысил 1,1 трлн рублей в I квартале

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Торговый оборот Москвы за первые три месяца 2018 года превысил 1,1 триллиона рублей, почти на 2% выросла посещаемость крупных торговых центров, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"В первом квартале в столице продолжился рост розничной торговли. Суммарный торговый оборот за первые три месяца 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и превысил 1,1 триллиона рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводят в пресс-службе департамента экономической политики столицы.

Кроме того, по словам заммэра, за этот же период на 1,8% выросла посещаемость крупных торговых центров Москвы, а продажи новых легковых автомобилей - на 6,8%.

"В первом квартале 2018 года также зарегистрировано 46,1 тысячи договоров на покупку жилья, это на 35,6% больше, чем за январь-март прошлого года", - добавила заммэра.

Как подчеркнул глава департамента экономической политики Владимир Ефимов, рост зарплат населения и растущая доступность кредитования дают хороший импульс развитию столичной розничной торговли, сферы услуг и банковского сектора.

"В частности, сбережения жителей столицы в банках по сравнению с началом марта прошлого года выросли на 5,4%", - отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба ведомства.