С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. Новые станции метро: "Новокрестовская" и "Беговая" — открыли в субботу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Новый участок Невско-Василеостровской линии метрополитена позволит решить вопрос транспортного обеспечения Приморского и Петроградского районов города и сделает максимально доступным для футбольных болельщиков стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где будут проходить матчи чемпионата мира.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который принял участие в церемонии открытия станций метро, реализован уникальный проект. Одним из сложнейших этапов строительства стала проходка двухпутного тоннеля протяженностью более 5 километров, трасса которого идет в том числе под акваторией Финского залива.

"Мы нашли возможность ежегодно выделять не менее 30 миллиардов рублей на строительство метро, потому что это один из самых востребованных и любимых горожанами видов транспорта. Сегодня работы ведутся сразу на трех линиях. В этом году, помимо новых станций, мы откроем электродепо "Южное", первое за последние 15 лет. И работа по строительству метро будет продолжаться", — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Суточный объем пассажирских перевозок на новом участке Невско-Василеостровской линии в первый период эксплуатации предположительно составит 761 тысячу человек, его пропускная способность – 29 пар поездов в час. Обе станции оборудованы эскалаторами, траволаторами, а также лифтами для маломобильных групп населения.