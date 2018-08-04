МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В субботу утром вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", перевозивший вахтовиков в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае, потерпел крушение, погибли все находившиеся на борту 18 человек, сообщил СК России.

Ниже приводится справочная информация об авиакомпании UTаir ("ЮТэйр")

История авиакомпании берет свое начало с образования в 1967 году приказом министра гражданской авиации СССР Тюменского управления гражданской авиации.

В период с 1967 по 1969 год в состав Тюменского управления гражданской авиации входили: Тюменский, Салехардский, Сургутский, Березовский, Ханты-Мансийский объединенные авиаотряды, Тобольская отдельная авиационная эскадрилья и аэропорт Тазовский.

В 1971-1987 годы в составе Тюменского управления гражданской авиации были образованы следующие авиапредприятия: Урайский, Мыс-Каменский, Нижневартовский, Таркосалинский, Надымский, Тазовский, Новоуренгойский объединенные авиаотряды, Ноябрьская отдельная авиационная эскадрилья.

В 1976 году авиаторы Тюмени приступили к эксплуатации вертолета Ми-10К, который получил название "Летающий кран".

В 1985 году были проведены эксплуатационные испытания и подготовка экипажей для первых вводимых в эксплуатацию в гражданской авиации вертолетов Ми-26, способных поднять внутри фюзеляжа и на внешней подвеске до 20 тонн груза.

В 1991 году Тюменское управление гражданской авиации было преобразовано в авиакомпанию "Тюменьавиатранс", которая в этот же год начала сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН).

В 1992 году авиакомпания получила статус акционерного общества открытого типа.

В 2000-2001 годах началось создание собственной сети представительств авиакомпании в городах России и странах СНГ. Было открыто постоянное представительство компании в Нью-Йорке. В 2001 году авиакомпания стала крупнейшим подрядчиком ООН по обслуживанию миротворческих миссий.

В 2002 году название компании было изменено на ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

В 2003 году она вошла в состав международной вертолетной ассоциации (Helicopter Association International). В 2005 году в ее составе был организован Вертолетно-коммерческий комплекс (ВКК) и основано дочернее предприятие в Индии UTair India.

В ноябре 2006 года было основано дочернее предприятие UTair Europe s.r.o. с базировкой в городе Пьештяны (Словакия).

В 2008 году в группу компаний "ЮТэйр" вошли Нефтеюганский объединенный авиаотряд и лидер вертолетной индустрии в Перу Helicopteros del Sur (Helisur).

В 2009 году авиакомпания вошла в состав Ассоциации Вертолетной Индустрии.

В 2011 году в группу обществ "ЮТэйр" вошла авиакомпания "Восток", базирующаяся в Хабаровске, в 2012 — компания "Турухан", оказывающая вертолетные услуги на территории Красноярского края.

В 2013 году в составе "Ютэйр" было образовано ОАО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", которое в 2015 году было преобразовано в АО. В 2016 году АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" вошло в состав Ассоциации HeliOffshore, которая объединяет компании-операторы, осуществляющие профессиональную деятельность по шельфовым вертолетным перевозкам.

Флот вертолетов авиакомпании состоит из воздушных судов зарубежного и российского производства, в их числе самые грузоподъемные в мире вертолеты Ми-26, способные перевозить внутри фюзеляжа и на внешней подвеске груз до 20 тонн. "ЮТэйр-Вертолетные услуги" — многократный обладатель национальной авиационной премии "Крылья России" (2000, 2002, 2005, 2009, 2014, 2016, 2018).

В 2017 году авиакомпания "Ютэйр" перевезла 7,3 миллиона пассажиров (+9,6% по сравнению с показателями за 2016 год). Вертолетные операторы перевезли свыше 570 тысяч пассажиров и 80 тысяч тонн грузов, налет вертолетов превысил 130 тысяч часов.

Генеральным директором авиакомпании "ЮТэйр" является Андрей Мартиросов, генеральным директором АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" – Андрей Ильменский.