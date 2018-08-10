МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Около 10,7 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что в 20.43 действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Грозный – Восточная" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа").

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 83000 человек). Мощность отключенных потребителей – 22 МВт… В 21.09 произведены переключения в сети 110 кВ, запитана часть потребителей (около 72300 человек)", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.