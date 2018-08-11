МАГАДАН, 11 авг /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. В Магаданской области возрождается закрытое десять лет назад село Кулу, это стало возможным благодаря программе "Дальневосточный гектар". Две семьи взяли там шесть гектаров, затем еще 60 получили в аренду — объединившись, они открыли большое по колымским меркам крестьянско-фермерское хозяйство.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. За период действия программы поступило свыше 106,5 тысячи заявлений, около 33 тысяч земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тысячи заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решение.

НОВОЕ КУЛУ

Село Кулу расположено в Тенькинском округе Колымы, в 412 километрах от Магадана. Названо, как река, расположенная здесь: от чукотского "куул" – глубокая речка. На карте региона оно появилось в 1941 году, как лагерный пункт. И почти сразу там открылось небольшое хозяйство, а затем и совхоз, знаменитый своей продукцией на всю область. В 90-е годы совхоз закрыли, а в 2008 и само Кулу признали неперспективным и расселили.

Год назад в Кулу перебрались две колымские семьи, взяли шесть дальневосточных гектаров и открыли хозяйство — "Новое Кулу". К ним присоединились единомышленники, живущие в соседних поселках. Сейчас в "Новом Кулу" работают 25 человек. В эти дни в теплицах хозяйства снимают первый урожай огурцов. Он, говорят работники, полностью оправдал ожидания.

Елена Фанина вместе с мужем приехала в Кулу из соседнего поселка Омчак. И теперь здесь отвечает за все растениеводство.

"У нас четыре большие теплицы, пятую строим. Есть еще маленькая — на улице. Снимаем первый урожай, уже больше тонны получили только огурцов. Помидоры пока зеленые, но к концу августа будут и они", — рассказывает Елена.

Муж Елены Руслан Ващенко работает здесь же трактористом. Он поясняет: в село Кулу переехали, потому что поверили в новый проект, кроме того, здесь хорошая рыбалка, которую очень любят супруги.

"В детстве я приезжал в Кулу, здесь был трудовой лагерь когда-то. Потом его расформировали, и само село закрыли. Но мне тогда здесь очень понравилось. Природа красивая, и я помню, что много лет назад это село славилось большими урожаями, здесь был совхоз, знаменитый на всю область", — говорит Руслан.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Программа "Дальневосточный гектар", по сути, вдохнула в Кулу новую жизнь. Сейчас здесь в самом разгаре большое строительство. Строят новые корпуса хозяйства, готовятся к приходу оборудования для птичника. Завезли коров, поросят, баранов и кур. В планах у работников хозяйства восстановить старый коровник на 500 коров, достроить свинарник на тысячу поросят и курятник почти на пять тысяч несушек. Сейчас здесь всего сто свиней и двадцать коров.

Новые кулинцы говорят, что готовы кормить всю Магаданскую область. Но для этого им нужна помощь от государства. Почти круглый год свои теплицы фермеры вынуждены отапливать углем, уже в августе в этих местах бывают первые заморозки. Топливо же здесь дорогое, да и завоз любого оборудования в эти места обходится недешево. Кроме того, здесь ждут единомышленников — таких же увлеченных сельским хозяйством.

"Пока не решен вопрос сбыта. Не ясно до конца, кто будет потребителем. Поэтому, не знаем, как расширяться. А вообще, конечно, хотелось бы видеть здесь побольше людей. Но поселки вокруг закрывают, люди уезжают за пределы региона. А нам нужны и работники, и покупатели", — говорит инженер КФХ "Новое Кулу" Павел Зуев.

ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ ВЫРУЧАЮТ

Первую продукцию хозяйства "Новое Кулу" продают золотодобытчикам — на рудники имени Матросова и "Павлик", расположенные неподалеку.

"Первые 15 тысяч рублей пришли к нам от продажи сельхозпродукции — огурцов. Покупал рудник имени Матросова. Сейчас золотодобытчики продолжают покупать, заключили с нами договор. В конце августа у нас планируется получить первое молоко. Также будем продавать руднику Матросова, а что-то, видимо, развезем по магазинам, в поселки Омчак, Гастелло, Усть-Омчуг", — рассказывает экономист КФХ "Новое Кулу" Дмитрий Грошевский.

Для работников золотодобывающих рудников "Павлик" и Матросова, крупнейших в регионе, продукция хозяйства "Новое Кулу" — настоящее спасение. Свежие огурцы и помидоры сюда привозят нечасто и в основном из Магадана. Молочной продукции работники и вовсе не видят. Так что на сотрудничество с новым совхозом, расположившимся совсем рядом, на предприятиях идут с удовольствием.

НУЖНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В процессе строительства и расширения новые кулинцы столкнулись со множеством сложностей, в том числе законодательных. Под строительство они дополнительно взяли 60 гектаров земли, за которые теперь вынуждены платить арендную плату в районную администрацию, говорит инженер хозяйства Павел Зуев.

"Понимаете, это же не просто земля — это лес, тайга, которая здесь никому не нужна. Абсолютно никому. И в нее нужно вкладывать деньги, в ее обработку в том числе. А мы вынуждены еще и платить аренду. Ведь по закону мы можем взять только по гектару на человека, а нам нужно гораздо больше. Просто так привозить людей, чтобы они оформлял на себя землю, мы не хотим. Это неправильно, а, кроме того, обладатели таких гектаров всегда могут потребовать с нас часть прибыли. Поэтому мы хотим попросить депутатов нашей областной думы как-то урегулировать этот вопрос, чтобы с таких как мы за аренду земли деньги не требовали", — говорит Зуев.

Большие затраты у хозяйства и на отопление. В селе установили модульную котельную, которую отапливают углем из разреза в Сусуманском округе. Теплицы подогревают даже в августе, первые заморозки здесь фиксируют уже в это время.

"Мы потратили на все уже больше 55 миллионов рублей. Субсидии как фермерам нам, как оказалось, не положены. Все потому, что мы работаем в селе, которое больше не существует на карте региона. То есть и здесь законодательные проблемы, которые очень хотелось бы решить", — резюмирует Павел.