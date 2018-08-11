НАЛЬЧИК, 11 авг — ПРАЙМ. Сазу две авиакомпании с конца октября начнут выполнять полеты из Нальчика в Москву, после этого ежедневно в столицу страны из столицы Кабардино-Балкарии будет осуществляться по три рейса, сообщает международный аэропорт "Нальчик".

"С 28 октября текущего года "Аэрофлот" запускает рейсы из Москвы (Шереметьево терминал В) в столицу КБР — Нальчик. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus А320 в компоновке кресел 8 бизнес и 150 эконом", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что авиакомпания Nordwind Airlines запустила продажу билетов в Нальчик из Шереметьево (терминал D). "Полеты будут выполняться на новых самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел с 28 октября ежедневно", — уточняет аэропорт.

В результате из Москвы в Нальчик ежедневно будет выполняться три рейса. Nordwind будет летать утром, Utair — в послеобеденное время, а "Аэрофлот" — вечером.

"Ежедневный пассажирооборот между Нальчиком и Москвой и обратно на воздушном транспорте составляет 1200-1500 человек (а в летний и горнолыжный сезоны он в разы больше), но ввиду нехватки рейсов, поток распределяется на соседние регионы", — отмечает аэропорт.

В настоящее время из международного аэропорта "Нальчик" осуществляются рейсы в Москву, ведется работа по возобновлению рейсов в Санкт-Петербург и Стамбул.