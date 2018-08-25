ЯКУТСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Пассажирские перевозки до станции "Нижний Бестях" Якутии начнутся со второй половины 2019 года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметили в правительстве республики, акционерная компания "Железные дороги Якутии" ежегодно увеличивает объемы перевозок грузов. Это связано с увеличением отгрузки угледобывающих компаний южной Якутии и объемов перевозок грузов до станции "Нижний Бестях".

"Станция "Нижний Бестях" будет сдана в эксплуатацию к концу текущего года. Открытие пассажирского движения ожидается со второго полугодия 2019 года", — информирует пресс-служба.

Власти республики совместно с компанией "Железные дороги Якутии" проводят работу по увеличению провозной способности участка "Беркакит – Томмот" для удовлетворения возрастающего спроса на грузовые перевозки. Так, с 2015 года провозная способность данного участка увеличена до шести миллионов тонн в год.

Кроме того, как отмечают в правительстве, с начала 2018 года перевозка грузов по участку "Беркакит — Томмот" осуществляется по единому тарифу ОАО "Российские железные дороги", что позволило значительно снизить тарифы на перевозку грузов и увеличить объемы перевозок.